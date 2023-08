Scuole dell'infanzia e nidi comunali: il calendario di Napoli

Pubblicato il calendario delle attività per l'anno scolastico 2023/24 delle scuole dell'infanzia e asili nido comunali a gestione diretta. Il calendario in sostanza corrisponde a quello stabilito dalla Regione Campania con minime variazioni e in particolare anticipo delle attività didattiche al 11/09 ed inserimento della sospensione delle attività per il giorno 18 settembre e 3 novembre.

Il calendario

- inizio Attività didattiche/educative: 11 settembre 2023

- termine Attività didattiche/educative: 30 giugno 2023

I giorni di festa

Le attività didattiche e educative sono sospese nei seguenti giorni e nelle seguenti festività: