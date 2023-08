Figli a carico: bonus fino a 4mila euro dal nuovo Decreto Lavoro. Le info

Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 - cd. Decreto Lavoro, contenente le «Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro» del Governo Meloni contiene novità importanti in materia di agevolazioni per il lavoratore dipendente con figli a carico. In particolare, una norma del provvedimento concede un bonus consistente per i figli a carico.

L'articolo 40 del Decreto Lavoro

L'articolo 40 del Decreto Lavoro stabilisce un innalzamento a euro 3.000 - che sale a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni - del limite di esenzione dei fringe benefit, cioè quei bonus non tassabili ai fini Irpef e dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività.

Il Decreto Lavoro precisa che tra i bonus che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali rientrano anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica, acqua e gas.

A chi spetta il bonus

L'agevolazione spetta ai lavoratori "con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati" fiscalmente a carico, che percepiscano reddito di lavoro dipendente o assimilato.

Per accedere all'agevolazione è dunque necessario essere lavoratori dipendenti o assimilati e avere figli a carico per il Fisco.

L'agevolazione è applicabile in misura intera a ciascun genitore titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un solo figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi e anche nel caso in cui i genitori si sono messi d'accordo per attribuire, ai fini fiscali, la detrazione per intero al solo genitore con il reddito più alto.

Attenzione: per il Fisco sono fiscalmente a carico i figli con reddito non superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili) che ai fini dell'agevolazione va conteggiato relativamente al periodo 1.1. - 31.12.2023.

L'agevolazione spetta anche se viene percepito l'Assegno Unico Universale.

La dichiarazione

Per poter ottenere il beneficio, il lavoratore deve presentare una dichiarazione al datore di lavoro sottoscrivendo di averne diritto.

Nella dichiarazione, per la quale non esiste un modello specifico, deve essere riportato il codice fiscale del/dei figli fiscalmente a carico.

La presentazione della dichiarazione al datore di lavoro è condizioni di applicabilità dell'agevolazione.

L'agevolazione è prevista per il solo anno 2023