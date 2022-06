Auto elettrica, Nappi (Lega): "Non è questa l’Europa che vogliamo"

“Non è questa l’Europa che vogliamo. Hanno ragione il segretario Matteo Salvini e il ministro Giancarlo Giorgetti affermando che il voto europeo sull’auto elettrica è un danno per l’industria, oltre che un regalo alla Cina. In Italia dove l’automotive incide per il 20% sul Pil, in totale sono a rischio 75mila posti di lavoro, 4.000 solo in Campania. Per questo, anche nella nostra regione che vanta una importante tradizione nel comparto, è necessaria un’azione corale per la salvaguardia di una filiera fondamentale della nostra economia, e di migliaia di posti di lavoro”.

Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania e componente della Commissione Lavoro e Attività produttive del Consiglio regionale.