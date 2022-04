Corso di disostruzione e primo soccorso con La Battaglia di Andrea

Si é svolto nel 1° Circolo Didattico di Afragola G.Marconi il corso di disostruzione e primo soccorso, organizzato dall'associazione La Battaglia di Andrea, in collaborazione con la Protezione Civile Le Aquile di Casoria O.D.V. "Siamo fieri di essere utili alla nostra comunità - dichiara Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea - lo siamo ancora di piú quando siamo utili alla comunità scolastica, come in questo caso, che siamo riusciti a formare molte docenti, prevalenti e sostegno, del 1° Circolo Marconi di Afragola, diretto dalla dott.ssa Immacolata Davide, sempre aperta ad iniziative atte a favorire il benessere della scuola intesa come comunità. Proseguiremo con questi corsi sia ad Afragola che in altri comuni - prosegue - la cosa triste é che purtroppo molte insegnanti, in tutta Italia, non conoscono le manovre di disostruzione e primo soccorso, noi cercheremo di formarne il piú possibile con la collaborazione e di Alberto Simonetti e della Protezione Civile le Aquile di Casoria - conclude - ma ci auguriamo che ben presto le istituzioni scolastiche provvedano a fare in prima persona ciò che noi oggi stiamo facendo gratis e con il cuore".