Napoli: a scuola per scoprire amido e germi

E' rivolto agli alunni di III, IV e V elementare della Campania il progetto educativo “Euphidra for Kids”, iniziato durante l’anno scolastico 2019/2020 e interrotto dopo il primo lockdown. Si tratta di laboratori gratuiti per far conoscere l’importanza dell’igiene personale, un tema reso quanto mai attuale dalla persistente pandemia . L’iniziativa, che ha già coinvolto 51 classi nella nostra regione, con lezioni frontali svolte in presenza, torna adesso con la digital edition per continuare ad insegnare ai più piccoli le norme basilari dell'igiene personale e a riconoscere l’amido, ingrediente essenziale per creme e cosmetici che aiutano la pelle a rimanere idratata, integra e quindi resistente agli attacchi dei batteri.

L'edizione digitale vuole essere molto di più di un semplice webinar online o di una qualsiasi lezione frontale ed è stata ideata e sviluppata per essere in linea con le disposizioni vigenti in materia di distanziamento e sanificazione, pur mantenendo alti il coinvolgimento e l’interattività delle esperienze proposte. Camici, guanti e pipette alla mano, i piccoli alunni possono imparare divertendosi attraverso l’osservazione al microscopio e l’esecuzione di test scientifici in totale sicurezza, grazie allo scientific box, il kit contenente tutto ciò che serve per svolgere le attività pratiche guidate da un esperto da remoto.

Per le scuole che lo concedono, il laboratorio è fruibile anche in presenza, naturalmente con un protocollo di sicurezza volto a garantire distanziamento e l’igienizzazione.

Amido e germi

Focus dei laboratori è la scoperta dell’amido. Il viaggio alla scoperta dell’amido e dell’igiene personale inizia con l’invio di un scientific box alla scuola che aderisce all’iniziativa, un prezioso e ricco kit in cui il docente referente trova tutto il materiale necessario per consentire lo svolgimento delle attività. Il giorno della diretta con l’explainer di Euphidra, il materiale viene distribuito dall’insegnante agli alunni seguendo le istruzioni riportate nella scheda didattica. L’explainer incaricato svolge l’attività in collegamento tramite la piattaforma Zoom, in diretta dal suo laboratorio, e illustra frequentemente le norme anti-Covid-19 da seguire in classe.

Dopo un brainstorming sulle conoscenze iniziali degli alunni, l’attività entra nel vivo con una serie di semplici esperimenti guidati per permettere ai bambini di scoprire cos’è l’amido, quanti tipi ne esistono, come si ottiene e perché è un ingrediente fondamentale nella cura e nell’igiene personale. Per far comprendere ai bambini che il corpo umano è continuamente esposto a batteri e germi, in una delle attività l’explainer simula alla classe la presenza di batteri sulle mani, spargendo uno speciale gel che successivamente viene illuminato da una lampada UV. Dopo aver sottolineato l’importanza dell’igiene, i bambini vengono guidati al corretto lavaggio delle mani per poi verificare, con l’ausilio del docente, l’efficacia della pulizia riutilizzando la lampada UV.