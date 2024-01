18enni e neodiplomati: arriva il buono spesa fino a 1000 euro. Tutte le info

Tutto pronto per l'attivazione dei nuovi contributi stanziati dallo Stato per i più giovani. È stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento con i requisiti e le istruzioni per presentare le richieste.

La carta del merito e della cultura

Due le "carte" previste, tra loro cumulabili. Il contributo non è tassabile e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente - ISEE.

Carta della cultura giovani: ha valore di euro 500,00 ed è riconosciuta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro.

È assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età

Carta del merito: ha valore di euro 500,00 ed è riconosciuta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, che hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione con una votazione di almeno 100 centesimi.

La Carta è assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma ed è cumulabile con la Carta della Cultura.

Come usare le Carte

Le Carte, in pratica, danno accesso ad un ammontare di euro 500,00 cadauna, da usare attraverso buoni di spesa, individuali e nominativi, stampabili. Attenzione: i buoni possono essere spesi esclusivamente dal titolare della Carta, previo controllo dell’identità da parte dell’esercente, per precise categorie di beni e non sono convertibili in buoni sostitutivi generati dall'esercente.

I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese - «SPID», o attraverso la Carta di identità elettronica - «CIE».

Le Carte possono essere utilizzate esclusivamente per l’acquisto di:

a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;

b) libri;

c) abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale;

d) musica registrata;

e) prodotti dell’editoria audiovisiva;

f) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;

g) corsi di musica;

h) corsi di teatro;

i) corsi di danza;

l) corsi di lingua straniera.

Sono espressamente esclusi dal novero dei prodotti acquistabili: i videogiochi, i video-corsi aventi contenuto diverso da musica, teatro, danza e lingua straniera come anche gli abbonamenti per l’accesso a canali o piattaforme che offrono contenuti audiovisivi.

Le Carte sono utilizzabili entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui i beneficiari si sono registrati