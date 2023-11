Torna 'Mugnano sul Ghiaccio' con la pista di pattinaggio più grande del Centro-Sud Italia

Per il terzo anno ci sarà ‘Mugnano sul Ghiaccio’, un evento voluto ed organizzato dalla Pro Loco, dal Comune di Mugnano e dal Centro Commerciale Mugnano. La struttura resterà aperta fino a poco prima dell’estate del 2024.

Si tratta di una pista di ghiaccio sintetico XTRAICE di circa 350 mq, sapientemente realizzata per garantire sicurezza a grandi e piccini. Sarà ancora più estesa rispetto alle scorse edizioni, confermandosi ancora una volta come la più grande del Centro-Sud.

“Siamo entusiasti di annunciare che la nostra pista di pattinaggio su ghiaccio sintetico XTRAICE, la più grande del Centro/Sud d’Italia, presente già nel Parco giochi di Disneyland Paris, sta per riaprire. Dopo mesi di attesa, siamo pronti a farvi vivere emozioni uniche su una pista ancora più grande. Ben 350 mq di puro divertimento per i più piccoli ma anche per gli adulti” – le parole di Ciro Clemente, presidente della Pro Loco Mugnano APS.

"Sono entusiasta di annunciare l'inaugurazione della nostra nuova pista di pattinaggio sul ghiaccio, realizzata grazie alla collaborazione straordinaria tra la Pro Loco e il Centro Commerciale Mugnano. Un progetto che unisce la passione per lo sport, la solidarietà e la promozione dell'intrattenimento locale. Vi invito a festeggiare insieme questo nuovo spazio di gioia e divertimento per tutta la comunità" dichiara il sindaco di Mugnano

All’enorme area pattinaggio quest’anno si accompagnano ben due novità: il Tobogan, uno scivolo inclinato a due corsie, ideale per far divertire i bambini, e una pista di Curling, l‘unica in Italia oltre a quella presente in Trentino.

In occasione dell’inaugurazione di Mugnano sul Ghiaccio 2023, all’esterno del polo commerciale dalle 18.30 si esibiranno diversi artisti come Mr. Hyde, Marsica De Angelis e il comico Rosario Toscano “Giggino Don Perignon” con animazione per i bambini ed il dj set conclusivo con DJ Paco.

Media partner dell'evento sono TeleCapri e CampaniaLike.