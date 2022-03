Nella zona dei Campi Flegrei il mare si è ritirato. Bradisismo o fenomeno naturale?

Da alcune ore stanno girando sui social le immagini provenienti dal golfo di Pozzuoli che mostrano come il mare si sia "ritirato". In particolare, in un video spuntato su TikTok l'autore della ripresa si dice molto preoccupato per il fenomeno. Le stesse immagini, diventate virali in poco tempo, sono state oggetto di dibattito: da un lato c'è chi parla di "bradisismo", dall'altro c'è chi sostiene una tesi diversa.

Il bradisismo

Il "bradisismo", ricordiamolo, è un fenomeno che fa registrare il lento movimento locale della crosta terrestre, diretto dall'alto al basso (positivo) o dal basso verso l'alto (negativo). Secondo gli esperti sarebbe causato dalle variazioni di temperatura delle falde freatiche: aumenti o diminuzioni della temperatura causerebbero una maggiore o una minore pressione del vapore acqueo nel sottosuolo con conseguenti deformazioni della crosta superficiale.

Stando a quanto viene detto nel video, quella zona dei Campi Flegrei sarebbe oggetto di un bradisismo negativo (innalzamento della crosta), ma non tutti la pensano così. Nel dibattito social c'è anche chi parla di "bassa marea della Quaresima". Il fenomeno, secondo alcuni, interesserebbe la zona nel periodo che va da febbraio ad aprile.

La "bassa marea" di Quaresima

La chiamano la bassa marea della Quaresima e ogni anno con puntualità interessa il porto di Pozzuoli e la darsena nel periodo che va da febbraio ad aprile. Un fenomeno naturale che determinerebbe il "ritiro" del mare e che non avrebbe nessun legame con il bradisismo. Questa versione sarebbe avvalorata anche dalle testimonianze di alcuni pescatori, ma il dubbio - per molti - resta.