Pericolosissimo episodio all'Arenella, che per fortuna non ha avuto conseguenze particolarmente gravi. Un Tir si è schiantato ai margini della carreggiata in via Solario.

Il mezzo pesante ha terminato la sua corsa tra le auto in sosta e un palo della luce, generando ingenti danni.

"Strage evitata, sono in corso indagini per capire perché il sistema di emergenza dei freni non abbia funzionato", ha spiegato il deputato Francesco Emilio Borrelli che ha dato la notizia, segnalatagli dal consigliere municipale di Europa Verde Rino Nasti.