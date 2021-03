Dramma in strada, muore al volante con la figlia piccola in auto

Andrea Vitale aveva 47 anni. Nell'incidente occorso a causa del malore accusato dall'uomo, la bambina è rimasta ferita. Si trova ora in ospedale

Emergono nuovi drammatici particolari sul tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri ad Afragola. A perdere la vita è stato un 47enne, Andrea Vitale.

L'uomo ha accusato un malore improvviso mentre era al volante, in via Saggese, e la sua auto si è schiantata contro il guardrail. In macchina con lui c'era sua figlia, rimasta ferita.

Si trova adesso ricoverata in ospedale.