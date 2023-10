Incidente stradale in via De Mura al Vomero intorno alle 14.15 di oggi. Una Fiat 500 si è ribaltata per ragioni da accertare dopo l'impatto con un'altra vettura.

A bordo c'era una donna rimasta miracolosamente illesa. L'auto ha subito ingenti danni. Traffico in tilt nella zona per le operazioni di sgombero della carreggiata.