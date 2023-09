Grave incidente per un 17enne: è in rianimazione

I carabinieri della stazione di Volla sono intervenuti, stanotte intorno all'una, a via Filichito dove poco prima e per cause ancora in corso di accertamento era avvenuto un incidente stradale.

Coinvolti un 17enne di Casalnuovo a bordo di uno Zip Piaggio e un 36enne di Nola alla guida di una Fiat Doblò. Ad avere la peggio il centauro trasferito dal personale del 118 al pronto soccorso dell’ospedale del mare di Napoli dove si trova ricoverato nel reparto rianimazione in prognosi riservata. I veicoli sono stati sequestrati.