Scontro frontale sulla Panoramica: un morto e diversi feriti

Ieri sera un terribile incidente si è verificato sulla strada conosciuta come Panoramica del Vesuvio, tra Terzigno e vBoscoreale. L’incidente ha portato alla morte di un 60enne, residente a Saviano. Grave la moglie che era in auto con lui.

Sembra che la vittima avesse da poco lasciato una cerimonia, festeggiata in un ristorante della zona, quando - per cause da accertare - si è verificato l’impatto fatale con una station wagon che avrebbe invaso la corsia opposta.

Nell'impatto sono rimasti feriti un bambino e una donna, ma le loro condizioni non sono gravi. Sul luogo sono intervenute diverse squadre del 118. La vittima è stata estratta dalle lamiera e trasportata d'urgenza all'ospedale di Nola dove purtroppo è morto. Sul fatto indagano i carabinieri di Torre Annunziata.