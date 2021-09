Spaventoso scontro frontale tra auto: quattro persone ferite

Grave incidente ieri sera ad Afragola dove due auto si sono scontrate. L'impatto è avvenuto all'altezza del raccordo con la circumvallazione esterna, nei pressi di Ikea. Uno dei due veicoli, stando ad una prima ricostruzione, avrebbe imboccato contromano il raccordo, proseguendo la sua marcia lungo la strada che costeggia il cimitero e impattando con l'auto che arrivava nel senso opposto.

Dopo l'impatto i veicoli sono apparsi completamente distruttti, mentre per fortuna non ci sono stati morti. I quattro passeggeri coinvolti nel sinistro, infatti, sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenute ben quattro squadre del 118 e la Municipale di Afragola per i rilievi del caso.