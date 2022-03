Scontro tra auto e carro funebre: è corsa ai numeri da giocare al Lotto

Scontro tra un carro funebre ed un’automobile sulla circumvallazione esterna di Villaricca, che ha causato gravi problemi alla circolazione stradale in attesa di mettere in sicurezza i veicoli. Per fortuna non si registrano feriti, ma danni solo a cose.

E' partita intanto la corsa al Lotto da parte dei residenti. I più gettonati sono il 47 che è il morto, per il carro funebre con il defunto al suo interno invece 61, 90 e 35 sono i più consigliati.