Grave incidente stradale, si scontrano due scooter: ci sono feriti

Incidente stradale nella serata del 13 dicembre nel quartiere Ponticelli, precisamente in via Francesco Maria de Luca. Due scooter si sono scontrati per cause da accertare. I centauri sono stati trasportati in condizioni serie in ospedale dall'ambulanza del 118, ma non sarebbero in pericolo di vita.

La polizia municipale è intervenuta sul posto per i rilievi, al fine di accertare la dinamica del sinistro stradale.