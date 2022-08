Domenica di sangue, Marcello muore in un incidente: lascia tre figli

Tragedia a Reggio Emilia dove ha perso la vita in un incidente stradale Marcello Esposito, originario di Torre Annunziata. Il 40enne era in sella alla sua moto quando per ragioni ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo a due ruote schiantosi contro la rotatoria.

Inutili i soccorsi, per Marcello non c'è stato più nulla da fare. Lascia la moglie e tre bambini. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia stradale.