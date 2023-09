Grave incidente stradale sulla statale: un morto e un ferito

Una persona è morta in un grave incidente stradale avvenuto sulla strada statale 145 "Sorrentina". Per cause in corso di accertamento un’autovettura e una motocicletta si sono scontrate: nel tragico sinistro, una persona ha perso la vita e un'altra è rimasta ferita.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, le forze dell’ordine e il 118 per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

La statale è temporaneamente chiusa al traffico in corrispondenza del km 3,550 all’altezza di Castellamare di Stabia. Al momento il traffico veicolare proveniente da Sorrento viene deviato all'uscita obbligatoria di Gragnano, mentre i veicoli che provengono dall'autostrada vengono deviati all'uscita di Castellamare.