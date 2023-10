Drammatico incidente ad Acerra: morti padre e madre. I due bimbi piccoli in prognosi riservata

Scontro frontale sulla statale, in via Volturno poco fuori il comune di Acerra, in provincia di Napoli, al confine con Caserta. Su un'utilitaria, un Fiat 600, una famiglia di quattro persone: padre, madre e due figli; sull'altra un 48enne. Il bilancio è drammatico.

I coniugi, Rino Losco e Rita Iannone, sono morti sul colpo mentre i due figlioletti, di 10 e 13 anni, sono in gravissime condizioni, ricoverati all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli. L'incidente è avvenuto all'alba di ieri. Il conducente dell'altra auto è stato denunciato per omicidio stradale e sono stati effettuati i controlli antidroga.