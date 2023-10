Scooter travolto da un'auto in corsa: lacrime e dolore per Lucia e Francesco

Lacrime e dolore per i due giovani morti in un incidente a Fuorigrotta nella notte tra venerdì e sabato. Si tratta di Francesco (Kekko) Altamura, 23 anni, e Lucia Morra che di anni ne aveva 20. I due giovani erano in sella ad uno scooter quando, per cause da accertare, sono stati travolti da un'auto di grossa cilindrata con targa estera.

Alla guida del veicolo, risultato noleggiato, c'era un 34enne di Napoli. La tragedia è avvenuta in via Terracina. L'impatto è stato violentissimo e i due giovani - che indossavano il casco - sarebbero morti sul colpo. Inutili, infatti, i tentativi del 118 di salvarli. I due veicoli coinvolti nell'incidente, intanto, sono stati sequestrati dalla Polizia municipale che indaga sulla vicenda. Sequestrato anche il telefono del giovane alla guida dell'auto.

La notizia di questa doppia tragedia ha subito fatto il giro deila città e dei social. Sono tanti i messaggi per i due giovani da parte di amici e conoscenti che in queste ore si stringono alle famiglie. Rosaria, ad esempio, scrive: "Non ci sono parole per descrivere il dolore che si prova a perdere un figlio. In un secondo la tua vita cambia, il tuo mondo diventa nero e il tuo cuore è a pezzi. Ii senti morta anche tu. Ora, cari ragazzi, Francesco e Lucia, vegliate sui vostri genitori e date loro tanta forza .Condoglianze alla famiglia Altamura/Morra".