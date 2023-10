Investita dalla propria auto: muore farmacista di 40 anni

Tragedia a Casalnuovo, dove una farmacista, Filomena La Montagna, di professione farmacista, è stata travolta e uccisa dalla propria auto, una 500X. L'incidente è avvenuto in via Strettola Romano a pochi passi da un istituto scolastico. Secondo le prime ricostruzioni sembra che la 40enne non appena scesa dalla vettura, parcheggiata su una strada in pendenza, avrebbe notato subito che qualcosa non andava. Ha provato a fermare la 500, che ha centrato in pieno un altro veicolo, finendo però incastrata tre le due automobili. Vani i soccorsi del 118 per la professionista non c'è stato nulla da fare.

Rilievi sul luogo dell'incidente

Sul posto polizia municipale e carabinieri. L'area dell'incidente è stata chiusa. I due veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro penale a disposizione dell'autorità giudiziaria, per eventuali ulteriori rilievi.