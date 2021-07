Incidente stradale, muore truccatrice dell'Amica Geniale e di Mina Settembre

E' Chiara Pepe la donna morta nell'incidente stradale verificatosi ieri sull'A1 all'altezza di Cassino. La 32enne era nota al pubblico televisivo dopo le partecipazioni recenti a fiction di grande successo ambientate e girate a Napoli come Mina Settembre e l'Amica Geniale.

La sua automobile si è scontrata con un tir e si è ribaltata. Chiara Pepe lavorava anche come make-up per produzioni teatrali e cinematografiche.

"Come coordinatore del corAcor - Napoli Rainbow Choir sono senza parole per la tragica morte di Chiara Pepe, di cui ricordo i sorrisi, la bravura, la voce melodiosa e sopratutto la sua grande umanità. Sono vicino alla famiglia, al presidente ARCC Vicente Pepe e alla mamma Maria Anna di Florio per la grave perdita. Ciao Chiara, un abbraccio da tutte e tutti noi", scrive Marco Maria Taglialatela per ricordare la giovane scomparsa.

