Ictus in auto per un uomo, vigilessa gli salva la vita

Malore per un uomo di Torre del Greco a San Giorgio a Cremano, mentre era alla guida. L'intervento di una vigilessa è stato decisivo per salvargli la vita.

Il post del sindaco di San Giorgio a Cremano, Zinno: "Cari concittadini, ieri una nostra agente di Polizia Municipale, Anna Palomba, ha salvato la vita ad un 61enne di Torre del Greco, colto da un malore mentre era alla guida della sua vettura. L’episodio è avvenuto a Torre Del Greco, dove Anna vive e si trovava in quanto fuori dal turno di servizio sul nostro territorio. Alle 11.15 circa, in pieno centro città ha visto l’auto guidata dall’uomo sbandare e urtare violentemente contro un palo dell’illuminazione e contro altri mezzi in sosta. La nostra agente è intervenuta con grande senso del dovere, recandosi direttamente verso la vettura, all’interno della quale l’anziano era riverso privo di coscienza, in preda ad un ictus. Ha effettuato le manovre di primo soccorso, mentre un passante ha chiamato i soccorsi. Durante le operazioni salvavita effettuate da Anna, sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco che hanno deciso di caricare l’uomo nella loro volante, per accompagnarlo in ospedale. Lì i medici hanno confermato la diagnosi di ictus cerebrale; l’uomo è stato salvato e non è in pericolo di vita. La nostra agente infatti, anche dopo l’intervento ha chiesto di conoscere le condizioni dell’uomo, constatando quindi di essere riuscita a salvargli la vita. Ad Anna faccio i complimenti a nome di tutta la comunità sangiorgese, per la tempestività con cui è intervenuta in una situazione di emergenza e per essere riuscita ad evitare il peggio, con grande professionalità ed umanità. Siamo orgogliosi di avere nel nostro Comando di Polizia, uomini e donne così preparati e con tale senso del dovere".