Scontro tra auto nel cuore della città: ci sono feriti

Un tragico incidente si è verificato la notte scorsa. Due auto sono entrate in collisione all’incrocio tra via Croce San Sossio e via Padre Mario Vergara a Frattamaggiore. L’impatto è stato violentissimo con una delle due auto che sì è ribaltata.

L'altro veicolo coinvolto, invece, è finita contro un'altra auto parcheggiata. Immediati i soccorsi. Il 118 ha trasportato i feriti tra l’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore e l’ospedale San Giuliano di Giugliano. I feriti sono stati trattenuti dai medici per ulteriori esami, ma nessuno è in pericolo di vita.