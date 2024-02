Scontro frontale sulla statale: morto un ragazzo di 24 anni

Un incidente mortale è avvenuto questa mattina. Questa mattina i carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti nella strada statale Sannitica Nord per un incidente stradale tra due auto.

Poco prima - e per cause in corso di accertamento - una Fiat Panda con a bordo un 24enne si è scontrata frontalmente con un’altra auto che proveniva dal senso opposto di marcia. Il ragazzo é deceduto sul colpo. La dinamica é in corso di accertamento da parte dei carabinieri.