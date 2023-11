Auto si ribalta in pieno centro: traffico in tilt

Un tremendo incidente si è verificato ad ora di pranzo a Calvizzano. Un’utilitaria, per cause da accertare, si è ribaltata. Il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo prima del ribaltamento. L'incidente è avvenuto in viale della Resistenza, la strada che collega il comune napoletano con Marano e Qualiano.

Momenti di apprensione per quanti hanno assistito alla scena. Al momento, come detto, la dinamica non è chiara. Così come non è stato ancora diffusa la notizia di eventuali feriti e le loro condizioni. La circolazione è andata in tilt dopo l'incidente, per permettere l'intervento dei soccorsi. La notizia è stata lanciatada Il Meridiano.