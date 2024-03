Giuseppe si schianta contro un'auto con la moto: oggi avrebbe festeggiato gli anni

Lutto a Quarto per la prematura scomparsa di un giovane. Giuseppe Armanetti, 28 anni, è rimasto vittima di un grave incidente mentre era in sella alla sua moto. La tragedia è avvenuta nella serata di sabato scorso nei pressi di un incrocio a via De Curtis. Giuseppe si trovava a Monterusciello, nel comune di Pozzuoli, quando per cause da accertare si è schiantato contro un'utilitaria.

Giuseppe è stato sbalzato dalla sua moto, facendo un volo di alcuni metri. Immediato l'intervento del 118 e della municipale, ma purtroppo per lui non c'era più nulla da fare: le ferite riportate erano troppo gravi e non gli hanno lasciato scampo. Indagini in corso per chiarire la dinamica. Intanto, la notizia ha gettato nello sconforto l'intera comunità cittadina.

Sono tanti, infatti, i messaggi per lui che proprio oggi avrebbe compiuto gli anni. "Ora vi abbraccierete ancora una volta E questa volta sarà per sempre Non si può accettare una morte così , così giovane Ti ho voluto veramente tanto bene e c’era tra di noi un massimo rispetto e stima reciproca e credimi o geme non finirà mai Che la terra ti sia lieve e possa dare la forza per affrontare la tua mancanza hai tuoi cari Un abbraccio forte fin lassù", ha scritto ad esempio Luigi.