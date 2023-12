Incidente stradale nella notte: due giovanissimi ricoverati in gravi condizioni

Un grave incidente stradale, che ha visto coinvolta un'auto e uno scooter, è avvenuto nella notte ad Afragola, nel napoletano.

L'impatto tra i due mezzi è avvenuto in via Milano. Ad avere la peggio sono stati un 18enne e un 16enne, in sella allo scooter, che - riferisce l'Ansa - sono attualmente ricoverati in gravi condizioni, entrambi in prognosi riservata.

Illeso, invece, il 26enne a bordo dell'auto. I veicoli sono stati sequestrati. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dell'incidente.