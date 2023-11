Incidente poco dopo le 7.30 di questa mattina in via Michele Mazzella ad Ischia. Coinvolti diversi autoveicoli. Un uomo è rimasto ferito nell'impatto in maniera seria, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono giunti per i rilievi vigili urbani, polizia e carabinieri, oltre al 118 che ha soccorso il ferito.