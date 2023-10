Incidente stradale, due feriti in uno scontro sulla Statale

Paura in provincia di Salerno ad Atena Lucana, dove un’auto (Citroèn) e un tir si sono scontrati lungo la Strada Statale 19 in località San Giuseppe. Nel violento impatto sono rimasti feriti i due conducenti dei veicoli: un uomo residente a Caggiano, l’altro proveniente dalla provincia di Napoli, come riporta SalernoToday.it.

Entrambi sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e portati in ospedale ma le loro condizioni di salute non sarebbero gravi. In corso i rilievi per stabilire le responsabilità del sinistro stradale.