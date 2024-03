Anziana travolta da uno scooter mentre attraversa: sfiorata la tragedia in centro

Sfiorata la tragedia, ieri sera, a Giugliano dova in via Roma una donna è stata investita. L'anziana è stata travolta, in particolare, da uno scooter mentre stava attraversando la strada. Immediato l'intervento dei soccorsi allertati da alcuni passanti.

I sanitari del 118 hanno prestato sul posto le prime cure del caso. Per fortuna la donna investita ha riportato solo ferite lievi. Alla guida del mezzo a due ruote c'era un giovane che si è subito fermato per soccorrere l'anziana. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale che, dopo i rilievi del caso, ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti. Traffico in tilt per diverse ore.