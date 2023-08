Un 20enne di Napoli è in gravi condizioni per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto alle 9 sul tratto autostradale Roma Napoli tra i caselli di Cassino e San Vittore del Lazio.

La Fiat 500 su cui viaggiava, si è ribaltata e il giovane e' stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e una eliambulanza che ha trasportato il ragazzo a Roma.