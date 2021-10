Auto avvolta dalle fiamme in autostrada|FOTO

Auto completamente distrutta dalle fiamme sull'autostrada Caserta-Napoli all'altezza dello svincolo tra Villa Literno e la diramazione Napoli-Pescara. Attivati i soccorsi.

Sempre nello stesso punto segnalato anche un incidente stradale che ha visto coinvolta un'altra vettura sul lato opposto della carreggiata.

Fiamme al Vomero

Da segnalare anche al Vomero e precisamente in via Cilea ieri un'automobile avvolta dalle fiamme e completamente carbonizzata nel pomeriggio di ieri. Gravi ripercussioni per il traffico in una zona cruciale del Vomero.