La mappatura dei migliori ristoranti d’albergo a Napoli

A Napoli il turismo è in fermento a dir poco, e a quanto pare gli occhi delle grandi catene internazionali sono puntati sulla città, oltre che sulle aree turisticamente storiche della Campania: penisola sorrentina, costiera amalfitana e isole dell’arcipelago. Da qualche tempo ormai il nome “Napoli” si aggiunge ai classici nomi “Roma, Firenze, Venezia” (e anche Milano) quando si parla di città turistiche capaci di attrarre milioni di visitatori ogni anno.

Le strutture di ampio respiro, o di lusso, sono ancora un numero limitato in città, quelle con ristoranti di livello ancora meno (soprattutto se facciamo un paragone con Roma e Milano). In città è arrivata la catena Marriott, con il Renaissance Naples Hotel Mediterraneo e nel 2024 è prevista l’apertura anche del W Hotel, della stessa catena. Sul tavolo altri nomi importanti, come Rocco Forte e Radisson. E se da una parte il portfolio di terrazze e bar in città è già molto interessante (ve le abbiamo raccontate qui in questa mappa), complice anche la vista sul golfo, i ristoranti di alta qualità, pensati anche per gli esterni non solo per gli ospiti delle strutture, sono ancora pochi. Ecco la nostra lista: