Mangiare vegano e vegetariano, o 100% vegetale che dir si voglia, nella Napoli capitale della pizza e dei cicoli non è semplice. Tuttavia anche a Napoli ci sono piccole insegne vegane e vegetariane che provano a fare la differenza. Se da una parte il formato del ristorante vegetariano è ancora quello del piccolo bar o bistrot con piatti di gastronomia, non mancano anche ricette creative, dolci di pasticceria e qualche unicum in città. Per esempio una macelleria completamente vegana. Ecco la nostra lista di posti per chi cerca cucina vegana e vegetariana.