Prostata: visite gratuite al Policlinico della Federico II questo week end

Da venerdì 18 a domenica 20 marzo, il Policlinico Federico II mette a disposizione consulenze e visite urologiche ed andrologiche gratuite e colloqui informativi con il radioterapista. L'iniziativa in occasione dell’open week end per la prevenzione del tumore alla prostata promosso da Fondazione ONDA (Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere), in concomitanza con la festa del papà.

Per accedere è necessaria la prenotazione (info su www.policlinico.unina.it)

Obiettivo dell'iniziativa è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della corretta informazione, della prevenzione primaria e della diagnosi precoce del tumore alla prostata che, in Italia, conta ogni anno circa 37.000 nuove diagnosi, rappresentando il 19% di tutti i tumori maschile.

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II è stata di recente premiata dalla Fondazione Onda con il Bollino Azzurro, primo riconoscimento dell’Osservatorio nell’ambito della salute maschile, che identifica la struttura come centro multiprofessionale e interdisciplinare in grado di offrire percorsi diagnostici e terapeutici per le persone con tumore alla prostata.

Le visite specialistiche urologiche ed andrologiche saranno effettuate dall’equipe federiciana, guidata dai professori Vincenzo Mirone (Direttore UOC di Urologia) e Ciro Imbimbo (Direttore UOC di Urologia Andrologica), tra cui figurano diversi volontari dallo staff della Fondazione Pro (Prevenzione e Ricerca in Oncologia), da sempre impegnata nel promuovere la salute ed il benessere maschile. Sarà, inoltre, presente un team di oncologi diretto dal Prof. Sabino De Placido e coordinato dal Prof. Luigi Formisano, nell’ottica di un approccio multidisciplinare al paziente.

Per chi volesse avere l’opportunità di avere chiarimenti e spiegazioni sul ruolo, le modalità, l’efficacia e gli effetti collaterali della radioterapia nel trattamento del carcinoma prostatico, è possibile prenotare un colloquio individuale con il radioterapista (responsabile prof. Roberto Pacelli, responsabile Programma Infradipartimentale di Radioterapia e Radiochirurgia).

“In occasione della festa del papà, già lo scorso anno, abbiamo realizzato un’iniziativa dedicata al benessere maschile: Papà prenditi cura di te, che ha riscosso grande successo. Siamo quindi orgogliosi di proseguire in questa direzione ed ancor più avendo al nostro fianco la Fondazione Onda che da quest’anno sta attivando una serie di iniziative legate alla salute dell’uomo. Proseguiremo sempre a dare grande attenzione ai temi della prevenzione e a declinare l’offerta dei servizi in maniera sempre più personalizzate ed accogliente per gli utenti”, spiega il direttore generale Anna Iervolino.