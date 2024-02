Dengue, West Nile, Zika e le malattie tropicali che spaventano l'Italia. Cosa sapere

Sono oltre 100 i virus identificati dai ricercatori classificati come arbovirus e capaci di scatenare negli esseri umani le arbovirosi. A trasmetterle vettori artropodi ovvero zanzare, zecche e flebotomi attraverso il loro morso/puntura.

Confinate una volta in Paesi lontanissimi, il loro arrivo in Italia è coinciso con la globalizzazione esasperata degli ultimi anni, con enormi flussi di persone e merci. E alcune di esse, ormai, per l'Istituto Superiore di Sanità, sono diventate endemiche: significa che hanno trovato condizioni favorevoli per attecchire e svilupparsi. I casi segnalati sono infatti sia importati, provenienti dall'estero, sia trasmessi localmente e dunque autoctoni. Per questo è stata attivata una stretta rete di controllo (coordinata per gli umani dall'istituto Superiore di Sanità/ISS e per gli animali dal Istituto zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise/Izs-AM) per riuscire a identificare tempestivamente i casi o i possibili focolai e sono state fissate linee guida per contenerne la diffusione.

Arbovirosi endemiche in Italia

Sono diventate ormai endemiche in Italia, ovvero trasmesse localmente ogni anno, le seguenti arbovirosi:

Virus Toscana: può indurre malattia neurologica grave che causa in media 49 ricoveri ospedalieri ogni anno. È trasmesso da flebotomi (pappataci), ditteri ematofagi appartenenti alla famiglia Psychodidae. La maggior parte delle infezioni umane decorre in maniera asintomatica o paucisintomatica, ma in alcuni casi il virus può provocare infezioni del sistema nervoso centrale. Per questo motivo, è una delle cause preminenti di meningiti/meningo-encefaliti estive nei Paesi del Mediterraneo.

Non sono disponibili farmaci specifici o vaccini efficaci.

West Nile: risulta ad oggi la più diffusa, con diversi focolai tra animali e esseri umani, Campania e area metropolitana di Napoli comprese.

Usutu: può indurre forme cliniche neuro-invasive. Ha il suo serbatoio in uccelli e animali a sangue caldo. È trasmesso da zanzare infette, soprattutto del genere Culex.

Non ci sono farmaci specifici né vaccini.

Virus dell’encefalite da zecche: la meningoencefalite da zecche (Tbe: Tick Borne Encephalitis), o meningoencefalite primaverile-estiva, è una malattia virale acuta del sistema nervoso centrale causata da un arborvirus molto simile ai virus responsabili della febbre gialla e della dengue.

Dopo il morso di zecca infetta nell’uomo, nel 70% dei casi circa, si manifesta un’infezione senza o con sintomi poco rilevanti, che può passare inosservata. Nel restante 30% dei casi, dopo 3-28 giorni dal morso di zecca si ha una prima fase con sintomi similinfluenzali come febbre alta, mal di testa importante, mal di gola, stanchezza, dolori ai muscoli e alle articolazioni per 2-4 giorni. Poi la temperatura scende e in genere non ci sono ulteriori conseguenze. Nel 10-20 per cento di questi casi, dopo un intervallo senza disturbi di 8-20 giorni, inizia una seconda fase caratterizzata da disturbi del sistema nervoso centrale (encefalite, paralisi flaccida a esito mortale nell’1% dei casi). Nei bambini e nei soggetti più giovani la Tbe mostra generalmente un decorso più mite, con progressivo aumento della severità al progredire dell’età.

Esiste da tempo un vaccino, con richiami triennali.

Le nuove minacce

Le zoovirosi che fanno più paura recentemente individuate nel nostro Paese sono:

Chikungunya: in lingua swahili significa “ciò che curva” o “contorce”. È caratterizzata da febbre e forti dolori. Viene trasmessa all’uomo da zanzare infette. La prima epidemia nota è stata descritta nel 1952 in Tanzania, anche se già nel 1779 era stata descritta un’epidemia in Indonesia, attribuibile forse allo stesso agente virale.

Dopo un periodo di incubazione di 2-12 giorni si manifestano improvvisamente febbre e dolori alle articolazioni tali da limitare i movimenti dei pazienti, che quindi tendono a rimanere assolutamente immobili e assumere posizioni antalgiche. Altri sintomi includono dolore muscolare, mal di testa, affaticamento e rash cutaneo. Il dolore alle articolazioni è spesso debilitante, generalmente dura alcuni giorni ma può anche prolungarsi per alcune settimane.Il virus della chikungunya può causare inoltre malattie acute, subacute o croniche.

Nella maggior parte dei casi i pazienti si riprendono completamente tuttavia, in alcuni casi il dolore alle articolazioni può persistere per mesi o anche anni. Spesso i sintomi delle persone infette sono lievi e l’infezione può non essere riconosciuta o male-interpretata, soprattutto nelle aree in cui è presente la dengue con cui può essere confusa. Occasionalmente sono state segnalate complicanze oculari, neurologiche, cardiache e gastrointestinali. Raramente si verificano complicanze gravi, tuttavia negli anziani la malattia può essere una concausa di morte.

Identificata in oltre 60 Paesi di Asia, Africa, Europa e delle Americhe, la chikungunya si trasmette da persona a persona attraverso la puntura di una zanzara femmina del genere Aedes, come Aedes aegypti ed Aedes albopictus (la zanzara tigre).

Non esistono trattamenti antivirali specifici e le cure si focalizzano primariamente nell’alleviare i sintomi. Al momento non è in commercio un vaccino contro la chikungunya.

Dengue: per la dengue o febbre emorragica il 14 febbraio è scattato l'allerta della rete di monitoraggio. La malattia è conosciuta da oltre due secoli, ed è particolarmente presente durante e dopo la stagione delle piogge nelle zone tropicali e subtropicali di Africa, Sudest asiatico e Cina, India, Medioriente, America latina e centrale, Australia e diverse zone del Pacifico. Negli ultimi decenni, la diffusione della dengue è aumentata in molte regioni tropicali. Nei paesi dell’emisfero nord, in particolare in Europa, viene considerata un pericolo in considerazione dei casi intercettati.

Non esiste un trattamento specifico per la dengue, e nella maggior parte dei casi le persone guariscono completamente in due settimane. Le cure di supporto alla guarigione consistono in riposo assoluto, uso di farmaci per abbassare la febbre e somministrazione di liquidi al malato per combattere la disidratazione. In qualche caso, stanchezza e depressione possono permanere anche per alcune settimane.

La malattia può tuttavia svilupparsi sotto forma di febbre emorragica con emorragie gravi da diverse parti del corpo che possono causare veri e propri collassi e, in casi rari, risultare fatali.

Nell’emisfero occidentale il vettore principale è la zanzara Aedes aegypti ma sono registrati casi trasmessi da Aedes albopictus (zanzara tigre). Non esiste vaccino.

Come difendersi

Allo stato l'unica arma disponibile è la prevenzione. Valgono quindi norme e regole per proteggersi dalle zanzare: