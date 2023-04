Prostata ingrossata: la soluzione è l'acqua calda. L'innovativa terapia a Napoli

Si chiama Rezum l’innovativo trattamento termico che utilizza vapore d’acqua per il trattamento mininvasivo dell’ipertrofia prostatica benigna. Sviluppato negli Usa, da alcuni anni è in uso in Europa. In Campania a fare da apripista è l’unità di Urologia dell’azienda dei Colli di Napoli guidata da Francesco Uricchio.

“Rezum, questo il nome del trattamento – spiega il Prof. Uricchio - nasce come terapia alternativa all’intervento chirurgico di asportazione della prostata ingrossata. Ad oggi ho effettuato 200 applicazioni, anche a molti colleghi, e lo farò anche per me: funziona benissimo e non dà alcuna complicazione. Si interviene con un catetere in leggera sedazione. Una grande innovazione per la gestione innovativa dell’iperplasia prostatica benigna”.

La terapia viene applicata con metodiche chirurgiche e la foto vaporizzazione laser attraverso un sistema endoscopico monouso sterile, dotato di un sottilissimo ago curvo, che - in anestesia locale - viene introdotto nell’uretra iniettando nel tessuto prostatico il vapore generato da un apposito apparecchio a una precisa pressione, per circa 9 secondi. Il vantaggio è la conservazione piena della funzione erettile. "Un sistema preciso praticamente privo di complicazioni legate alla procedura”, precisa Uricchio.

La procedura può essere ripetuta più volte, in base a volume e conformazione prostatica.

Il Monaldi è l’unica struttura in Campania in cui viene effettuata la metodica che offre risultati duraturi nel 95% dei casi, non comporta complicanze di rilievo e non richiede il ricovero. L’iperplasia prostatica benigna è una patologia comune con l’avanzare dell’età: riguarda il 43% degli uomini over 70 e il 75% degli over 80. I sintomi minacciano la qualità di vita di chi ne soffre - come la compromissione sessuale e l’incontinenza urinaria. Esiste una terapia farmacologica per i pazienti con una sintomatologia lieve ma quando si complica era finora necessario ricorrere alla terapia chirurgica o ad altri trattamenti col laser.