Tofu, il “formaggio di soia” che abbassa il colesterolo

Il tofu è un prodotto della soia, un legume coltivato in Cina sin dal 3000 a.C., oggi entrato a pieno titolo nelle cucine occidentali. Si narra che a scoprirlo sia stato un monaco taoista, Lin An, il quale si accorse che tritando, lessando e filtrando i fagioli di soia con l’aggiunta di cloruro di magnesio, poteva ottenere un alimento simile al formaggio. Il tofu è detto, infatti, “formaggio di soia” (per il suo aspetto che ricorda i formaggi freschi), e deriva dalla soia fermentata che si ricava dalla cagliatura del latte di soia, ottenuto a sua volta dai fagioli di soia gialla messi in ammollo per ore.

“Tofu” in cinese significa “carne senza ossa”: è infatti un’ottima fonte di proteine vegetali, tanto da essere considerato un buon sostituto della carne e del pesce, perfetto per chi segue una deita vegetariana o vegana. Ma le sue proprietà non finiscono qui. E’ un alimento ideale anche per celiaci e intolleranti al glutine, perché ne è completamente privo. Non contiene lattosio, è povero di sodio, ed è altamente digeribile. Ha un basso indice glicemico ed è ricco di sali minerali come ferro, calcio, fosforo e potassio, oltre a vitamine e aminoacidi essenziali. E’ un alimento molto versatile, adatto sia a ricette salate e che dolci. Scopriamo tutti i benefici insieme al nutrizionista Marty Fierro.

Benefici

Abbassa il colesterolo

Il tofu contiene la lecitina, una sostanza in grado di abbassare i livelli di colesterolo nel sangue. E’, inoltre, ricco di fitonutrienti benefici come gli isoflovani, associati a una serie di benefici per la salute, tra cui la riduzione di malattie cardiovascolari. Secondo uno studio che ha raccolto i risultati di 11 lavori scientifici sulle proprietà anticolesterolo della soia, un consumo frequente del tofu è in grado di ridurre del 10-15% la quantità di colesterolo “cattivo” (LDL).

Ha un potere antinfiammatorio

Gli isoflavoni, svolgenfo un'importante azione antinfiammatoria, prevengono anche l'invecchiamento cellulare e salvaguardano il benessere della pelle.

Adatto a chi è a dieta

Contenendo poche calorie, il tofu è adatto a chi sta seguendo una dieta ipocalorica finalizzata al dimagrimento.

Contrasta i disturbi della menopausa

Il tofu contiene anche una buona quantità di grassi vegetali e di sali minerali come magnesio, fosforo, ferro e in particolare calcio, che lo rendono molto utile in menopausa per rinforzare le ossa. Non solo, il buon contenuto di fitoestrogeni (ormoni vegetali simili agli ormoni femminili estrogeni) sono utili anche ad eliminare i disturbi associati a questo periodo della vita che vive ogni donna, come le vampate di calore.

Protegge dal tumore al seno

Pare che i fitoestrogeni svolgano anche un’azione protettiva nei confronti di alcuni tipi di tumore, compreso quello al seno. Alla base ci sarebbe la capacità dei fitoestrogeni di abbassare il livello di quegli ormoni sessuali che favoriscono il tumore. Lo studio “Diana”, condotto dall’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, ha dimostrato che una dieta ad alto contenuto di fitoestrogeni è in grado di ridurre i livelli di quegli ormoni sessuali che possono favorire il tumore.

Migliora la memoria e la funzione cognitiva

La lecitina del tofu, di cui abbiamo all'inizio, aiuta anche il corpo a produrre i fosfolipidi acido fosfatidico (PA) e fosfatidilserina (PS) che aiutano il funzionamento dei neuroni, migliorando la memoria e la funzione cognitiva.

Controindicazioni

È un alimento adatto a tutti, a meno che non si è allergici alla soia. Inoltre, è sconsigliato a chi soffre di ipotiroidismo o che sta assumendo farmaci per la tiroide: la soia contiene sostanze chiamate “goitrogeni” che possono interferire con la funzione tiroidea.