Barbabietola: il tubero che abbassa il colesterolo e riduce il rischio di infarto

La barbabietola rossa (o rapa rossa) è un tubero le cui foglie e radici vengono utilizzate in cucina sia come alimento sia come colorante alimentare. E’ un ortaggio ricco di preziosi nutrienti tra cui acido folico (vitamina B9), vitamina C, sali minerali come il potassio (importante per il funzionamento dei muscoli e del cuore) e fibre, che contribuiscono al buon funzionamento dell'intestino. In più è ricco di antiossidanti e antinfiammatori, che aiutano in caso di colite e stitichezza. E’ uno dei pochi ortaggi rossi dal sapore dolciastro, che grazie al suo contenuto di fibre può essere consumato anche in caso di diabete o iperglicemia. Scopriamo tutti i benefici della barbabietola insieme al nutrizionista Marty Fierro.

BENEFICI

Protegge il cuore

La barbabietola è una delle fonti più comuni di nitrato alimentare, il principale componente bioattivo con effetti benefici sul sistema cardiovascolare. I nitrati della barbabietola permettono al nostro organismo di produrre maggior ossido nitrico (NO), un composto essenziale che, accumulandosi in sangue e tessuti, migliora la circolazione sanguigna, la pressione arteriosa, il tono vascolare e la vasodilatazione, riducendo il rischio di ipertensione, aterosclerosi e malattia ischemica.

Regola l’ipercolesterolemia e la glicemia

Nonostante sia un ortaggio molto dolce, grazie all’elevato contenuto di fibre abbassa la glicemia e i livelli di colesterolo nel salgue.

Potenzia il sistema immunitario

Ad aumentare le difese immunitarie è soprattutto l’elevato contenuto del colorante rosso betanina (un polifenolo) che ha un effetto antinfiammatorio e antiossidante. Un’azione è rafforzata dalle notevoli quantità di vitamina C, zinco e selenio.

Contrasta l’anemia

Grazie alla notevole presenza di ferro. Per assorbirlo al meglio si consiglia di condire la barbabietola con del succo di limone, oppure bere durante il pasto un bicchiere di acqua e succo di mezzo limone.

Combatte la ritenzione idrica

La barbabietola è composta dal 91% di acqua. E’ quindi ottima per contrastare la ritenzione idrica. Inoltre, contenendo poche calorie è particolarmente indicata per chi sta seguendo una dieta.

Utile in gravidanza

Grazie alla presenza dei folati, promuove una corretta formazione crescita dei tessuti embrionali.

Controindicazioni

Per l'elevato contenuto di sali minerali e di ossalati se ne sconsiglia il consumo a chi soffre di calcoli renali e chi soffre di acidità di stomaco, poiché stimolano la produzione di succhi gastrici. Inoltre, per la presenza di fruttani, sono sconsigliati in caso di sindrome del colon irritabile.