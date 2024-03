Dimagrire bevendo acqua e sale la mattina appena svegli. La nuova moda

Bocca impastata, senso di arsura, sete: in genere è così che quasi tutti ci svegliamo. A provocarlo è una disidratazione più o meno consistente dovuta al fatto che mentre dormiamo - chiaramente - non beviamo e invece corpo e anche cervello necessitano di liquidi che finiscono così per prendere dalle scorte accumulate durante il giorno.

Il grado effettivo del bisogno d'acqua viene fornito dal colore delle urine: più sono scure, maggiore è il bisogno di idratarsi.

Se è pacifico che è buona regola bere acqua appena alzati ed è stato sfatato il mito dell'acqua e limone, che può rivelarsi dannosa in particolare per lo stomaco, dagli States arriva adesso una nuova abitudine che promette di fare miracoli sul fronte del benessere in generale e del dimagrimento in particolare: bere acqua e sale.

Da quanto riporta Get The Gloss, è, tra gli altri, la supermodella Elle Macpherson a bere la mattina un bicchiere d'acqua con dentro, disciolto, un pizzico di sale rosa dell'Himalaya (quello autentico). Per i guru del wellness questa abitudine consentirebbe di contrastare la ritenzione idrica - con tutto quello che comporta in termini di gonfiore e cellulite - di caricarsi di energia, anche cerebrale.

La semplice acqua, infatti, a quanto pare, secondo gli esperti di wellness, non sarebbe sufficiente a reidratare. Anzi, troppa acqua povera di minerali impoverirebbe il nostro organismo di sodio, magnesio, potassio e calcio, ovvero degli elettroliti fondamentali per il funzionamento del nostro organismo.

Gli elettroliti

Il bisogno individuale di sodio, magnesio, potassio e calcio dipende da diverse variabili: livelli di attività fisica, clima, età, quantità di liquidi assunta e anche consumo di alcol o dieta sbilanciata.

A prestare l'attenzione maggiore agli elettroliti in dotazione all'organismo dovrebbe essere sia chi in genere beve poca acqua e si rifornisce di liquidi essenzialmente da caffè o te, ma anche chi beve tanta acqua poco ricca di minerali.

Reintegrare in modo naturale, a tavola, i minerali necessari alle funzioni fisiche e cognitive è possibile con acqua di cocco, cocomero, avocado, banane, broccoli, cavolo, spinaci e anche mandorle e olive.