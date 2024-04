Io, di origine ebrea, vi spiego perché sto coi ragazzi che dicono basta alla guerra contro la Palestina

A via San Carlo, stamane, tra i giovani che raccontavano degli scontri di ieri, in via Toledo, era impossibile non notare un anziano e distinto signore che si dava da fare con striscione e volantini. "Sto con loro", dice al microfono di NapoliToday.

"Io sono di origine ebrea"

Docente di Fisica alla Federico II di Napoli fino al 2020, quando è andato in pensione, studioso della teoria della conduzione quantistica di elettroni nei materiali e della superconduttività, Arturo Tagliacozzo parla con voce leggermente incrinata dall'emozione: "Ieri non ero in piazza - dice - Vengo dal rettorato occupato. I ragazzi aspettano che il Rettore intervenga per parlare con loro. Mi chiamo Tagliacozzo e sono di origine ebrea. Ero un fisico della Federico II, ora in pensione. Condivido assolutamente la protesta di tutto il mondo, ormai anche degli ebrei - aggiunge guardando dritto nella telecamera - ho dei parenti che erano sionisti e quindi so bene come la situazione".

La lezione del partigiano Sereni

Il Prof. Tagliacozzo si richiama quindi ad Enzo Sereni, il letterato, attivista, partigiano, scrittore, cofondatore del kibbutz Givat Brenner, sostenitore della coesistenza tra ebrei e arabi che aveva chiamato la figlia "Agar", per sottolineare la necessità - possibile - della pacifica convivenza tra i due popoli.

Nato a Roma il 17 aprile 1905, Sereni è stato ammazzato a Dachau il 18 novembre 1944.

"Classificare come antisemita l'opposizione alla guerra è un errore madornale"

"Purtroppo la situazione è degenerata spaventosamente - dice il Professore - e al momento ci sono solo crimini di guerra, crimini di guerra come avvengono dovunque in realtà. Però si tende a classificare l'opposizione come antisemita facendo un gravissimo errore perché si butta sul lato razziale una cosa che invece è, assolutamente, solo etica".