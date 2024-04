Concerto Nato, scontri in centro con la polizia: ci sono feriti | VIDEO

Scontri tra attivisti pro-Palestina e polizia in pieno centro di Napoli. Otto i feriti denunciati dai manifestanti. Mentre nel Teatro San Carlo si apprestava ad andare in scena il concerto per i 75 anni della Nato, un gruppo di giovani, per lo più studenti, ha sfilato su via Toledo, provando a forzare il blocco delle forze dell'ordine.

I manifestanti, una cinquantina a volto scoperto e senza alcuna arma, si sono avvicinati al blocco con striscioni in favore del popolo palestinese e contro tutte le guerre accadute dalla istituzione della Nato a oggi. Non hanno ascoltato l'alt degli agenti e appena c'è stato il contatto i poliziotti, in assetto antisommossa, hanno caricato.

Lo scontro è durato meno di un minuto e poi la situazione è lentamente tornata sotto controllo. I manifestanti sono rimasti in via Toledo, esibendo lo striscione 'Teatro di Guerra? No alla Nato a Napoli'.

"Oggi al Teatro San Carlo si teneva la celebrazione, sponsorizzata in pompa magna da Gaetano Manfredi e la sua giunta, dei 75 anni della Nato. - si legge in una nota dei movimenti - 75 anni per noi di vergogna, di violenza a danno dei popoli, di privazione dell’autodeterminazione. Oggi, attivisti disarmati sono stati spinti, manganellati con violenza, bloccati dalle forze dell’ordine in assetto anti sommossa: i signori della guerra per la Questura di Napoli e per il dispositivo di sicurezza imposto alla città non devono essere disturbati da chi prova a dire che se si vogliono costruire processi di pace reali per prima cosa bisognerà fare tacere le armi".

"Riteniamo - prosegue il comunicato - che la responsabilità politica delle manganellate contro studenti e studentesse sia tutta del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Permettere alla macchina di morte più grande della contemporaneità di godersi uno spettacolo teatrale in uno dei simboli della cultura della città, mentre nel mondo risuona il fragore delle bombe è per noi irricevibile e contradditorio per una città che si definisce di pace".