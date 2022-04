Lavoro, Casting per comparse residenti in Campania per film e serie tv

Klab4 film, in accordo con alcune produzioni cinematografiche, organizza un casting di comparse per alcune imminenti produzioni a Napoli tra cui la nota serie “Mare Fuori”, il film di Luca Lucini “Diversi come due gocce d’acqua” e il film di Bille August “Me, you”.

Il Casting è finalizzato a trovare esclusivamente comparse residenti in Campania e si terrà sul palco dell’Edenlandia, nei pressi dell’ingresso in viale Kennedy 76, il prossimo 7 maggio (11.00 - 18.00)

I selezionati poi, se scelti, saranno contattati per girare scene, retribuiti. Non si faranno provini o video ma solo fotografie.

Il casting si svolgerà anche in caso di pioggia.