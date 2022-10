Autunno: è allo zoo di Napoli il foliage più bello

Siamo ormai entrati in autunno, da sempre tempo di foliage, parola inglese con cui si definisce l'insieme delle attività legate all'osservazione dei meravigliosi colori di questa stagione. Per cogliere in pieno la meraviglia dei colori autunnali, Napoli offre diverse occasioni: l'Oasi degli Astroni, il Bosco di Capodimonte, la Villa Comunale, solo per citarne alcune. Ma se si vuole unire al piacere della colorazione autunnale la meraviglia che sempre suscitano gli animali, soprattutto se si è con bambini, allora lo zoo di Napoli diventa una tappa imperdibile (ancora più agevole da raggiungere attraverso via Terracina, con parcheggio a soli 3 euro per l'intera giornata).

Lo Zoo di Napoli infatti, oltre ad essere la casa di tanti animali, curati in habitat studiati per rispondere alle diverse esigenze da un team di veterinari, biologi e keeper sempre attenti al loro benessere, è un meraviglioso giardino botanico, con tanto di laghetto, 2 parchi giochi e aree pic nic. Ben 202 le specie vegetali censite, molte "esotiche", di particolare bellezza,