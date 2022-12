Sogniamo un miracolo di Natale per Lucky e Rea: assieme da sempre, i due pinscher non hanno più una famiglia e stanno per essere sfrattati dal rifugio dove sono ospitati

"Speriamo in un miracolo di Natale per Rea e Lucky, due dolcissimi, piccoli anziani - dice Rosa, cuore e anima di Angeli a 4 zampe - Adozioni - avevano una casa e anche una famiglia poi, a causa di una serie di problemi, alcuni mesi fa sono stati sistemati in una pensione. La situazione però è peggiorata ancora di più e la famiglia non solo non ha la possibilità di riprenderli ma non può neanche più pagare. Alla pensione non potranno restare a lungo e se non trovano qualcuno disposto ad accoglierli, non si sa che fine faranno".

10 anni Lucky e 12 anni Rea, i 2 Pinscher al momento sono in un box freddo e anonimo. Hanno gli occhi tristissimi e l'aria spaesata. Si stringono l’uno all’altro come a consolarsi e a farsi coraggio.

Lucky è un Pinscher nero, maschio, di 10 anni. Pesa appena 5 kg.

Rea è un Pinscher femmina, nero focato, a zampetta lunga. Ha 12 anni e pesa circa 7 kg.

"Rea e Lucky, sono anziani ma ancora in gamba, molto teneri ed affettuosi, possono regalare ancora tanta gioia e affetto a chi sarà disposto ad accoglierli. Sarebbe molto bello, bellissimo, se qualcuno li adottasse assieme - dice Rosa - ma se non si fa avanti nessuno, si adottano anche separatamente. Per Natale facciamo un grande regalo a questi piccoli".

Rea e Lucky sono in provincia di Napoli ma per una buona adozione si spostano anche fuori regione (contatti: 3470577551 - 3409675457 E' gradito un messaggio di presentazione su WhatsApp)