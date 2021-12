Blues: il bellissimo setter di 2 anni, abbandonato che nessuno adotta. L'appello

Blues è un bellissimo, giovane setter tricolore che qualcuno senza cuore ha abbandonato nelle campagne alla periferia di Napoli. Spaventato, infreddolito, è stato aggredito da altri cani. Buono e docile, non era certo in grado di difendersi. A soccorrerlo i volontari di "Angeli a 4 zampe", che ne propongono l'adozione attraverso la loro pagina Facebook: "Sono passati vari mesi, ma Blues non ha trovato ancora la famiglia giusta per lui - scrivono i volontari - Blues è un cane molto bello, ma soprattutto buono".

Blues è un cane "di casa", abituato alla vita in famiglia. Triste e spaventato, soprattutto dall'abbaiare degli altri cani che vivono nel canile, ha davvero bisogno di coccole e del calore di una casa.

"Blues si trova in provincia di Napoli - dicono i volontari di "Angeli a 4 zampe" - ma per una buona adozione ovviamente ci spostiamo anche fuori regione. Il nostro appello va alle famiglie, consapevoli e responsabili".

Microcippato e castrato, Blues può essere adottato previo preaffido per ambientazione (contatti 347 0577551 dopo le 18,00 - anche WhatsApp).