Calciomercato e allenatore: ecco perché la Champions serve a De Laurentiis

La strategia del club azzurro per la prossima estate, a fronte di 50 milioni in più di introiti, potrebbe radicalmente cambiare

Al Napoli la Champions serve, e non soltanto per il prestigio.

Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i 50 milioni che arriverebbero al club dai diritti televisivi della massima competizione per club continentale potrebbero servire a De Laurentiis per risolvere diversi problemi.

Innanzitutto il rinnovo di Lorenzo Insigne, uno dei nodi più importanti su cui basare il prossimo futuro. Da valutare anche casi Koulibaly e Fabian Ruiz, molto ambiti all'estero.



Poi c'è la vicenda allenatore. La prima scelta resta Spalletti, per il quale serve investire sia in fatto di compenso che in fatto di rosa.