Napoli Basket primo in classifica, PalaBarbuto da brividi: giocatori e tifosi cantano insieme a fine partita | VIDEO

Con l'ennesima vittoria stagionale contro la Vanoli Cremona, il Napoli Basket ha conquistato la vetta del campionato italiano in coabitazione con Bologna, Venezia e Brescia, facendo esplodere di gioia il PalaBarbuto. Il club partenopeo ha pubblicato nel post partita una serie di video inviati dai tifosi presenti alla "Fruit Village Arena". Da brividi, in particolare, quelli che immortalano i giocatori cantare a fine partita con i tifosi l'abituale coro "Ti amo e non sarà mai solo".