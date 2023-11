Il Napoli Basket vince ancora e vola in testa alla classifica: battuta anche Cremona

Bello da non credere. In una giornata storica per lo sport italiano, con la vittoria della Coppa Davis nel tennis dopo 47, il Napoli Basket scrive un piccolo pezzo di storia di quello partenopeo. I ragazzi di Milicic, infatti, battono anche la Vanoli Cremona al PalaBarbuto 80-70 e raggiungono la vetta della classifica in coabitazione con Bologna e Venezia. Dopo un inizio in salita e 30 minuti di grande equilibrio, De Nicolao e compagni vengono fuori nell'ultimo quarto in grande stile, con Zubcic ancora sugli scudi.

IL MATCH - Milicic sceglie l'ormai consueto starting five. Il primo canestro del match lo mette a segno Cremona con una tripla di McCullough. Gli ospiti partono bene e allungano, poi due triple di fila di Zubcic e Ennis riportano la Gevi sotto. L'attacco azzurro non inizia in maniera brillante e gli errori al tiro si susseguono. Il primo quarto finisce con i lombardi avanti di 6 (12-18).

La Vanoli parte nel migliore dei modi anche nella seconda frazione e allunga subito sul + 11 (12-23) dopo 2 minuti. Negli ultimi tre minuti su Cremona si abbatte il ciclone Pullen, che sigla 7 punti, pdi fila, prima della tripla del sorpasso di Zubcic, che vale il 32-31. La squadra di Cavina passa di nuovo avanti, ma allo scadere una tripla di Jaworski manda Napoli negli spogliatoi col minimo vantaggio (35-34).

La situazione resta di grande equilibrio anche nel terzo quarto. Cremona allunga all'inizio, poi gli azzurri ripassano avanti e accumulano qualche lunghezza di vantaggio, prima di farsi raggiungere nuovamente con il punteggio che segna 49-49 a 10' dal termine. Pullen e Ennis regalano i primi 4 punti dell'ultima frazione alla Gevi. A 6' dal termine una tripla di Zubcic fa esplodere il palazzetto e porta Napoli sul + 10 (63-53). I ragazzi di Milicic prendono in mano il match e lo controllano, portando a casa l'ennesimo successo. Finisce 80-70.